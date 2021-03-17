Sergen Yalçın: 'Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Başakşehir maçıyla ilgili açıklamasında, "Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Sahada final oynamak için koşan, savaşan oyuncular vardı, oyun saha içinde kaldı. İki taraf oyuncuları da iyi niyetliydi. İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti, 2. yarıda Aboubakar'ın çıkması biraz dengemizi bozdu, maçı biraz Başakşehir'e verdik, ikinci topları kazandılar, bu da üzerimize gelmelerine neden oldu, 2 gol yedik. Oyunun uzatmalarını biz daha iyi oynadık, kontrol bizdeydi, takımın fizik gücü yüksekti. Güçlü olan finale yükseldi." sözlerini kullandı.



Türkiye Kupası'nda finale yükseldikten sonra 10 yıllık hasreti dindirmek istediklerini söyleyen Yalçın, "Bugün tek hedefimiz turu geçip final oynamaktı, hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyoruz. Önümüzdeki maçı kazanamazsak sonrakinin anlamı kalmıyor. Bugünkü maç bizim için çok değerliydi. Benim için de çok değerli, antrenörlük kariyerimde ilk kez final oynayacağım, kupa kazanma şansı yakaladım. Biz de 10 senedir kupayı kazanmamış bir camiayız, umarım bu hasrete son veririz. Şimdi konsantrasyonumuz lige olacak." diye konuştu.



"ELEŞTİRİYORUZ AMA OYUNCULAR DA HATA YAPAR"



Fenerbahçe maçı ile ilgili ise Sergen Yalçın, "Hafta sonu oynayacağımız derbi zor bir derbi. Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi kötü oynadıklarını göstermez. Çok iyi kadroları var, zor bir maç olacak. İyi hazırlanacağız, oyuncu grubunu dinlendireceğiz. Bazen çok eleştiriyoruz oyuncuları ama oyuncular hata yaparlar. Futbol bir hata oyunudur, mutlaka birileri hata yapar. Kimse hata yapmasa maçlar zaten 0-0 biter. Bu maç hatalar oyunu. Oyuncular çok maç oynadı, yorgunlar, final bölümüne giriyoruz, zor maçlar olacak." açıklamasını yaptı.



Maçın devre arasında tedavi olduğu bilinen Aboubakar'ın son durumu ile ilgili ise Sergen Yalçın, "Aboubakar için doktorla henüz konuşmadık, yarın, öbür gün belli olur. İnşallah ciddi bir durumu yoktur, tüm oyunculara ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.



Şampiyonluk yarışına ilişkin de konuşan başarılı hoca, "2 puan, 3 puan, 5 puan çok avantaj değil. Herkes herkesi yenebiliyor. Her yerde savaş var. Zor bir lig, kolay bir lig değil. Bir kulvarda finale ulaştık, bu önemliydi, inşallah öbür tarafta da hedefe ulaşırız. Taraftarımız merak etmesin, bu takım son dakikaya kadar şampiyon olmak için her şeyini verecek." diyerek sözlerini noktaladı.



