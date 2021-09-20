Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ilk resmi maçını Antalyaspor'a karşı oynayan ve performansıyla alkış alan Mert Günok ile ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Mert Günok kararı
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20 Eylül 2021 11:03
Fehmi Mert Günok
Fehmi Mert Günok
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynayan Mert Günok yediği iki gole rağmen performansıyla alkış topladı.

Milli kalecinin özellikle ilk devrenin son anlarında yaptığı kritik kurtarış müsabakanın kırılma noktası olarak öne çıktı. Haji Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibine gol şansı tanımayan Mert Günok farkın üçe çıkmasına izin vermedi.

İLK 11'DE DEVAM EDECEK

32 yaşındaki file bekçisi yaptığı bu kurtarışla ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşün de fitilini ateşledi. Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hem Ersin Destanoğlu'nu hem de Mert Günok'u hazır tutmak istediği ifade edildi. Yalçın'ın bu nedenle özellike yoğun maç dönemlerinde Mert'e ilk 11'de şans tanımaya devam edeceği belirtildi. 

 

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