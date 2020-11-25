Serdar Tatlı: 'Tek başına hakemle bu işler düzelmez'

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı uzun süren sessizliğini Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye bozdu.



Tatlı, genç ve yetenekli hakemler konusunda her türlü riski alacağını söyledi, "Bu koltuğa yapışmak için gelmedim. İster bir gün, ister bir hafta, ister bir ay, ister üç sene kalayım farketmez. Kalıcı işlere imza atmak için buradayım. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl burada kalırım bilemiyorum. Ama bildiğim doğrulardan da asla taviz vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Türk futboluna yeni yüzler kazandırıyoruz, devam edecek. Başka şansımız da yok" dedi.



'Kimsenin umurunda değil'



Serdar Tatlı şöyle devam etti; "Bu zaman geçirme, ya da oyunu soğutma konusuna gelince; bu önlenecekse önce futbolcu ve teknik direktörlerden başlayacak. Hakemler de buna katkı sağlayacak. Yani tek başına hakemle bu işler düzelmez. İyi futbol oynanmış, ya da oynanmamış, kimsenin umurunda değil, skora tabelası onlar için önemli. Herkes puana bakıyor, öne geçtikten sonra zamana oynuyorlar. İşin özeti; hakem sahada adil olacak, futbolcular ve teknik adamlar buna yardım sağlayacaklar, oyunun akışına ve güzelleşmesine destek verecekler."



