Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.



Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.



Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.





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