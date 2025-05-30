Haber Tarihi: 30 Mayıs 2025 11:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 11:39

Seminerler online mi? 2025 haziran seminerler online mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik mesleki çalışma seminerleri düzenleniyor. Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak ve değerlendirmelerde bulunmak için belirli aralıklarla düzenlenen öğretmen seminerleri, haziran ayında düzenlenecek. Pek, yaz öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi?

Seminerler online mi? 2025 haziran seminerler online mi?
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Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yıl sonunda yapılacak. 20 Haziran'da okulların kapaması ardından öğretmen seminerleri başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, öğretmen seminerlerine dair detaylar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Haziran ayı seminerlerinin uygulanışına dair MEB'den henüz açıklama gelmedi. Ancak nisan ayındaki öğretmen seminerlerinin bayram dolayısıyla uzaktan yapılma kararı alınmış ve ardından kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasından ötürü de iptal edilmişti.

Konuya dair Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma sürecinde okullarda olmalarını arzu ettiklerini vurgulamıştı.

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