Selçuk Ustabaşı dünyaca ünlü Bob Sapp'ı NAKAVT etti

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Türkün gücünü hafife aldı bedelini ağır ödediİzmir Buca'da, kick boks dünyasının devleri Uluslararası Mix Fight Championship turnuvasında ringe çıktı. Amerikalı dev Bob Sapp ile Türk boksör Selçuk Ustabaşı'nın müsabakasında, görüntüsü ile korku salan Bob Sapp, Ustabaşı'nın tekmesiyle ilk rauntta nakavt oldu.Kick boks dünyasının devleri Uluslararası Mix Fight Championship turnuvasında İzmir Buca'da ringe çıktı. Bob Sapp, James Mcsweeney, Peter Aerts, Sergio Pıque, Mehmet Özer, Selçuk Ustabaşı ve Atakan Arslan gibi kick boks sporunun başarılı isimlerinin katıldığı turnuva kıyasıya ve zorlu müsabakalara sahne oldu. Yüzlerce sporseverin nefeslerini tutarak izlediği turnuvada "Avatar Atakan" lakabıyla tanınan ünlü sporcu Çağan Atakan Arslan, Dünya Şampiyonu ünlü kick boksçu Peter Aerts ile gösteri maçı yaptı. Uluslararası Mix Fight Championship turnuvasının en şaşırtıcı müsabakası ise Amerikalı dev Bob Sapp ile Türk boksör Selçuk Ustabaşı arasında geçti. Görüntüsü ile korku salan Bob Sapp, Ustabaşı'nın tekmesiyle ilk rauntta nakavt oldu."En sert yumruklar Afrin'de vuruluyor"Atakan Arslan ve Sefer Göktepe'nin organizasyonu, Buca Belediyesi'nin katkılarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvada 28 sporcu ringe çıkıp kıyasıya mücadele etti. Yüzlerce sporseverin Türkiye'de Uluslararası çapta ilk kez düzenlenen turnuvayı izlememek için salona akın etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina turnuvayı eşi Ahu Piriştina ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Erdal Çelik ile birlikte izledi. Müsabakalar öncesi ringe çıkıp sporculara başarılar dileyen Başkan Piriştina, "Bugün en sert yumruklar kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Afrin'de vuruluyor. Sevgi ve dualarımız onlarla" diye konuştu.Nakavt olduToplam 14 maçın yapıldığı turnuvanın en dikkat çeken müsabakası ünlü Türk boksör Selçuk Ustabaşı ile eşleşen, saldırgan tavırları ile dikkat çeken ünlü Amerikalı dev boksör Bob Sapp arasında geçti. Bob Sapp, ünlü Türk boksör Selçuk Odabaşı'nın ilk rauntta savurduğu sert tekmesiyle yere yığıldı. Ringden kalkamayan Bob Sapp nakavt oldu. Mix Fight Championship'de turnuvanın organizatörlüğünü de üstlenen "Avatar Atakan" lakaplı ünlü sporcu Çağan Atakan Arslan, Dünya Şampiyonu ünlü kick boksçu Peter Aerts ile bir gösteri maçı yaptı. Ünlü kafes dövüşçüsü İngiliz James Mcsweeney'in İranlı Firouz Fakhri ile Surinamlı Sergio Pique'nin İzmirli Türk boksör Mehmet Özer ile yaptığı maçlar turnuvanın en dikkat çekici müsabakaları oldu.