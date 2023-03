SEL FELAKETİ ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ! Son dakika Şanlıurfa ve Adıyaman selde kaç kişi öldü?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yapılmayan hazırlıklar ve alınmayan önlemler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybedip milyonların zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı deprem bölgesi, şimdi başka bir afetle karşı karşıya. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. İki kentte 5 yurttaş hayatını kaybetti.Adıyaman'ıhn Tut İlçesinde kapalı yolun bulunmadığı belirtilirken, dere taşkını ve sel nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerle tarım arazilerinde hasar oluştu, depremin ardından bazı evlerin bahçelerine kurulan çadırlar tahliye edildi.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Hatipoğlu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarına başladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını açıkladı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Şanlıurfa'da ise dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentte 4 kişi yaşamını yitirdi.Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtidi.Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte 15 Mart Çarşamba günü eğitime 1 günlük ara verildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.Yağışların etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan yurttaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda yurttaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zemin ve bodrum katlardaki konutların boşaltılması çağrısında bulunuldu."Değerli Vatandaşlarımız; Dere yataklarına (Karakoyun) sınırı bulunan Akabe, Direkli, Devteyşti, Sancaktepe, Akpıyar bölgeleri başta olmak üzere zemin ve bodrum katlardaki konutları acilen boşaltmanız ve güvenli alanlardan ayrılmamanız önemli. Ağır hasarlı binalardan uzak durmanız, gerekmedikçe evlerinizden dışarı çıkmamanız, resmî kurumlardan yapılan uyarılara harfiyen uymanız can güvenliğiniz için önem arz etmektedir."CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su bastığını belirtti.Yolun bakım servisinde çekildiği belirtilen bir video paylaşan Aydınlık şu ifadelere yer verdi:"Ne tarafa baksan dökülüyor, ne tarafa baksan skandallar çıkıyor, ne tarafa baksan öngörüsüzlükleri yüzünden vatandaş eziyet çekiyor! Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi!"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde gece itibarıyla başlayan şiddetli yağışın sele neden olduğunu belirterek, "4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti" dedi.Soylu açıklamasında, şunlara yer verdi:"Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan 2 itfaiye eri Abdulhamit Aslan ve Bülent Bulut kurtarıldı. Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu. AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi. Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir kişi daha sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ekiplerin yürüttüğü çalışma sırasında bulunan Yusuf isimli bir kişi ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu görülen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şanlıurfa Şubesi'nin sosyal medya hesabındna yapılan paylaşımda şiddetli yağışların ardından Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin alt katlarının su bastığı belirtilerek "Doğal afetler değil vizyonsuz,liyakatsiz yöneticiler buna sebep olanlar. Neoliberal politikalarınızı alıp gideceksiniz. Bir sefer de hiç yapmadığınız şeyi yapın utanın ve İstifa edin" denildi.Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi nedeni ile Bozova- Hilvan yolunun Ördek Köyü noktası çöktü. Bozova- Hilvan karayolunda bir tır sel sularına kapılarak şarampole devrildi.Malatya'da depremden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Doğanşehir'i bu kez de sel vurdu. Doğanşehir'de depremzedelerin kaldığı çadırları su basarken bazı bölgelerde vatandaşlar çadırları tahliye etmeye çalışıyor.Sel felaketinin ardından su basan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tahliyesi kararlaştırıldı. Karar sonrası çok sayıda ambulansla servisteki hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi.Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B