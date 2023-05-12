SEÇİM DUASI NASIL YAPILIR? SEÇİM KAZANMA DUASI

Başarılı olmak isteyen inananlar yeterince emek gösterdikten sonra dua ederek Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederler. Özellikle ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı uygulanan seçime girmeden önce, kuvvetli duaların okunması, seçim esnasında iç huzuru sağlıyor.Euzubillahimineşşeytaniracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin,la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram,Ya Hayyu,Ya Kayyum, Ya Erhamerrahimin,Ya Erhamerrahimin,Ya Erhamerrahimin Cezallahu anne seyyidina Muhammeden ma hüve ehlüh Ya ilahel alemîn Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasir.Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüves-semi'ul alim.Ya Evvel,Ya Ahir, Ya Zahir, Ya Bâtın Celle Celaluhu