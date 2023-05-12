Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 11:22

SEÇİM DUASI NASIL YAPILIR? SEÇİM KAZANMA DUASI

İslam Ansiklopedisi'ne göre, "Allah'a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere dua denilir. İslâm literatüründe dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Peki, seçim duası nasıl yapılır? Seçim duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

SEÇİM DUASI NASIL YAPILIR? SEÇİM KAZANMA DUASI
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Başarılı olmak isteyen inananlar yeterince emek gösterdikten sonra dua ederek Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederler. Özellikle ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı uygulanan seçime girmeden önce,  kuvvetli duaların okunması, seçim esnasında iç huzuru sağlıyor.

SEÇİM DUASI NASIL YAPILIR? SEÇİM DUASI OKUNUŞU

Euzubillahimineşşeytaniracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin,la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram,Ya Hayyu,Ya Kayyum, Ya Erhamerrahimin,Ya Erhamerrahimin,Ya Erhamerrahimin Cezallahu anne seyyidina Muhammeden ma hüve ehlüh Ya ilahel alemîn Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel Mevla ve ni'me'n nasir.

Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüves-semi'ul alim.
Ya Evvel,Ya Ahir, Ya Zahir, Ya Bâtın Celle Celaluhu
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