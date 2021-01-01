Scotty Pippen Jr., 2021 NBA Draftı'na katılacak!

Hall of Fame oyuncusu Scottie Pippen'ın oğlu olan Vanderbilt Üniversitesi guardı Scotty Pippen Jr., 2021 NBA Draftı'na katılacağını açıkladı.



Pippen Jr. yaptığı açıklamada şunları kaleme aldı:



"Arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve yolculuğumun bir parçası olan diğer herkese, çok teşekkür ediyorum. Bunların hiçbiri siz olmadan mümkün olmazdı. Vanderbilt Üniversitesi'ne gelme fırsatına sahip olduğum için çok şanslıydım. En inişli çıkışlı dönemlerde de, Commodore toplumu bana karşı inanılmazdı. Bunu asla unutmayacağım."



İkinci sınıf oyuncusu olan Pippen, 22 maçta 20.8 sayı ortalama yakalamıştı ve başantrenör Jerry Stackhouse'un kadrosunda asist (4.9), top çalma (1.8) ve maç başına dakikalarda (31.8) ilk sıradaydı.



Babası Scottie Pippen, 1987'den 2004'e kadar 17 sezon oynamış ve Michael Jordan'la birlikte 1990'lı yıllarda, Chicago Bulls'da altı şampiyonluk kazanmıştı.



