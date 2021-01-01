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Schröder: "Lakers'ta yalnızca ben ve LeBron aşı olmadık"

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, kendisi ve LeBron James'in henüz aşı olmamış tek Lakers oyuncuları olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder, kendisi ve LeBron James'in henüz aşı olmamış tek Lakers oyuncuları olduğunu söyledi.

Schröder geçtiğimiz günlerde bir Alman web sitesiyle yaptığı röportajda kendisi ve James'in henüz aşılanmamış tek Laker oyuncuları olduğunu belirtti:

"Neredeyse tüm ekip aşılandı, sadece LeBron ve ben aşı olmadık sanırım. Tekrar karantinaya giremem, eğer bu şimdi olursa, playoffların ilk turunu kaçırırım. Asla olmaz."

Schröder şu anda NBA'in Sağlık ve Güvenlik protokolleri nedeniyle kadro dışında ve 10 ila 14 günlük bir süreyi kaçırması bekleniyor.


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