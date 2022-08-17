Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki son durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Büyüka'nın o yorumları...Fenerbahçe'de ciddi anlamda kaliteli bir golcü talebi var. Camia bunu istiyor, hatta dört gözle bekliyor. Benim duyduğum, Jorge Jesus yakın çevresine, "Olursa olur, olmazsa bana Valencia, Jeshua King ve Pedro yeter" demiş. İki maçta 9 gol gelince JJ rahatlamış olmalı.Fenerbahçe Antrenörü Jorge Jesus maçtan sonra Arda'ya, "kendini gösterme baskısı altında oynama" diye uyarıda bulunmuş. Arda oyuna girdi, çok daha fazlasını yapmak için bir-iki pozisyonda hiç gerek yokken kalabalıkların arasına daldı, o topları kaybetti. Jesus haklı... Arda zaten kendini gösterdi, kendini kabul ettirdi. Bir şeyi ispat etmeye ihtiyacı yok, daha fazla gelişmeye ihtiyacı var.