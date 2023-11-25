Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 13:52

Samsun Münevver Ayaşlı KYK yurdunda intihar olayı | Son dakika Samsun KYK yurdunda korkunç olay

Son dakika Samsun KYK yurdunda korkunç olay... Samsun Münevver Ayaşlı KYK yurdunda intihar olayı meydana geldi. Samsun'da üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki Elif Coşkun, öğrenci yurdundaki banyoda ölü bulundu.

Samsun Münevver Ayaşlı KYK yurdunda intihar olayı | Son dakika Samsun KYK yurdunda korkunç olay
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Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu. Olayı fark eden arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Elif Coşkun'un Çorumlu olduğu ve ailesinin olayı duyunca büyük şok yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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