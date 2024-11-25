Salah'tan ayrılık açıklaması!

Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah, kulüpten yeni sözleşme konusunda bir teklif almadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salah'tan ayrılık açıklaması!
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25 Kasım 2024 12:30
Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söyledi.

Salah, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." diye konuştu.

2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 32 yaşındaki Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 366 maçta 221 gol, 97 asistlik performans ortaya koydu.

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