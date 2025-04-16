Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 15:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 15:27

Şakir Paşa Ailesi setinde yangın mı çıktı?

NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi konakta yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangını söndürmeye çalışan yapım amiri hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi setinde yangın mı çıktı?
Abone Ol
Büyükada'daki Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın çıktı. adagazetesi.com'un aktardığına göre yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi sonucu öldüğü, yapılacak otopsi ile netleşecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangının ardından set paydos edildi, oyuncular evlerine gönderildi. "Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki'yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Yangın nasıl çıktı?
Yangının Nizam Mahallesi'nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı iddia ediliyor. Alınan bilgilere göre yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti. İtfaiye ekipleri daha sonra yangın yerine ulaştı ve yangın kontrol altına alındı.

Sette daha önce de yangın çıkmış ve Kartal'daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.

İtfaiye raporunda yangının nedeninin elektrik kaynaklı olduğu belirtilirken, ana sebebinin tespit edilemediğine dikkat çekildi. Yangın sonucu 1200 metrekare alana sahip platodaki dekorun tamamı yandı. Yangının ardından yapılan incelemelerde, dekorun tamamen yandığı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Kulislerde yapımcının yangın nedeniyle 50 milyon TL zarara uğradığı konuşuluyor.

Dizide ne anlatılıyor?
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, 1912 yılında başlayan hikâyesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen ailelerinden Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu yaşamlarını ve ilişkilerini anlatıyor.

Dizide, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi aile üyelerinin hayatlarından kesitler sunuluyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber! Manchester United Manchester United'a Zirkzee'den kötü haber!
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? | Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı) Gündem Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? | Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı)
Amorim'den Altay Bayındır'ı üzen karar! Manchester United Amorim'den Altay Bayındır'ı üzen karar!
Bucaspor 1928'de Cebrail İrtürk transferde gözde TFF 2. Lig Bucaspor 1928'de Cebrail İrtürk transferde gözde
Şakir Paşa Ailesi setinde yangın mı çıktı? Gündem Şakir Paşa Ailesi setinde yangın mı çıktı?
Beşiktaş'a Emirhan'dan kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a Emirhan'dan kötü haber!
PlayStation Plus Üyelik Ücreti ve Fiyatları 2025 Gündem PlayStation Plus Üyelik Ücreti ve Fiyatları 2025
Atletico Madrid'de Griezmann ile anlaşma! Atletico Madrid Atletico Madrid'de Griezmann ile anlaşma!
Sumudica: 'Boupendza benim çocuğum gibiydi' Dünya Futbolu Sumudica: "Boupendza benim çocuğum gibiydi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
2
Aaron Boupendza hayatını kaybetti
3
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
4
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
5
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
6
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
7
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!

SON HABERLER