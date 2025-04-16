Şakir Paşa Ailesi setinde yangın mı çıktı?

Büyükada'daki Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın çıktı. adagazetesi.com'un aktardığına göre yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi sonucu öldüğü, yapılacak otopsi ile netleşecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangının ardından set paydos edildi, oyuncular evlerine gönderildi. "Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki'yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Yangının Nizam Mahallesi'nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı iddia ediliyor. Alınan bilgilere göre yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti. İtfaiye ekipleri daha sonra yangın yerine ulaştı ve yangın kontrol altına alındı.

Sette daha önce de yangın çıkmış ve Kartal'daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.

İtfaiye raporunda yangının nedeninin elektrik kaynaklı olduğu belirtilirken, ana sebebinin tespit edilemediğine dikkat çekildi. Yangın sonucu 1200 metrekare alana sahip platodaki dekorun tamamı yandı. Yangının ardından yapılan incelemelerde, dekorun tamamen yandığı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Kulislerde yapımcının yangın nedeniyle 50 milyon TL zarara uğradığı konuşuluyor.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, 1912 yılında başlayan hikâyesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen ailelerinden Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu yaşamlarını ve ilişkilerini anlatıyor.

Dizide, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi aile üyelerinin hayatlarından kesitler sunuluyor.