Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Misli.com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 3 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır." denildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır." denildi.