Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Haber; AA
Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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17 Eylül 2020 23:57
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Misli.com 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un 3 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır." denildi.



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