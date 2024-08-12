Şahmaran 3. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Şahmaran dizisi, yeni sezonuyla yayında.İlk sezonu büyük beğeni toplayan Şahmaran'ın 2. sezonu 8 Ağustos'ta izleyicilerle buluştu.Şahmaran, yılanların anası olarak bilinen mitolojik bir efsaneyi anlatıyor.Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran'ı bir çırpıda bitirenler, 3. sezona göz dikti.Şahmaran'ın yeni sezonu yayınlanacak mı sorusu, dizi severlerin gündeminde yerini aldı.Peki, Şahmaran bitti mi? Şahmaran 3. sezon gelecek mi, ne zaman? İşte detaylar...Şahmaran 3. sezon çıkış tarihi konusunda yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan bir açıklama gelmedi.Şahmaran dizisinin yeni sezonu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.