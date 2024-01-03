Sahibinden neden açılmıyor, neden kapalı? 2024 Sahibinden.com'a neden giremiyorum?

Sahibinden.com'a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor. Konu ile ilgili sahibinden.com'dan yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşadığımız bir teknik sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sahibinden.com'dan yapılan yeni açıklamada şu bilgiler verildi: Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.



Domain İddiaları: Sahibinden.com'un domain süresinin dolduğu, başka bir kişinin bu domaini satın aldığı ve bu nedenle erişim sorunu yaşandığı şeklinde iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan sorgulamalarda domain statüsünün "clientHold" olduğu görüldü.

ClientHold Nedir?



Bu durum, bir alan adının geçici olarak askıya alındığını gösterir. Genellikle alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya süresinin dolması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alan adı kaydı "ClientHold" durumunda, hizmetler etkilenir ve web sitesi, e-posta hesapları gibi ilgili hizmetlere erişim mümkün olmaz.

Muhtemel Nedenler:



ClientHold'un sebepleri arasında ödeme sorunları ve yasal meseleler bulunabilir. Bu durum, Sahibinden.com'un ödeme sorunları yaşadığına dair bir işaret olabilir.

Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, alan adı firması ile teknik sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. Ancak net bir bilgi henüz yok.

Yaşanan gelişmeleri takip ederek, konuyla ilgili güncellemeleri sizlere aktaracağız.