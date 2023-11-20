Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 12:21

Sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı? Aile hekimi sağlık raporu verir mi?

Sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı? Aile hekimi sağlık raporu verir mi sorusu, aile hekimlerinin bu raporu verip veremediği konusunda merak uyandırıyor. Aile Sağlık Merkezleri ya da eski adıyla Sağlık Ocağı aracılığıyla da temin edilebilen sağlık raporu, belirli koşullar altında verilebiliyor. İşte, Sağlık Ocağından sağlık raporu alınır mı? Aile hekimleri sağlık raporu verebiliyor mu? sorusuna yönelik bazı detaylar

Sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı? Aile hekimi sağlık raporu verir mi?
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Sağlık raporu, kurumlar tarafından talep edilmesi halinde teslim edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Ehliyet alma veya ehliyet yenileme durumunda da talep edilen sağlık raporu, yetkili merciler aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki Sağlık raporu nasıl, nereden alınır? İşte, sağlık raporu alma süreci hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK RAPORU SAĞLIK OCAĞINDAN ALINIR MI?

Sağlık raporu almak için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Bu rapor aile hekimleri, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve özel hastanelerden alınabiliyor. Sağlık raporu için kuruma gidildiğinde gerekli adımlar hakkında bilgi verilir.

İş için sağlık raporu ise aile hekimi veya iş yeri hekiminden alınabilmektedir.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet için sağlık raporu aile sağlık merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden alınabilmektedir. Bu rapor için de yetkili kişi yapılması gerekenler hakkında bilgi verir.

Sağlık Raporu için;

2 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubu kartı,


Eğer kullanılıyora gözlük ya da lens kişinin yanında bulunmalı,

Varsa kullanılan protez belirtilmeli,

Sürekli kullanılan ilaçlar ve devam eden rahatsızlıklar bildirilmeli.

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Sağlık raporu
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