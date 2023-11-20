Sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı? Aile hekimi sağlık raporu verir mi?

Sağlık raporu, kurumlar tarafından talep edilmesi halinde teslim edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Ehliyet alma veya ehliyet yenileme durumunda da talep edilen sağlık raporu, yetkili merciler aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki Sağlık raporu nasıl, nereden alınır? İşte, sağlık raporu alma süreci hakkında bazı bilgilerSağlık raporu almak için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Bu rapor aile hekimleri, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve özel hastanelerden alınabiliyor. Sağlık raporu için kuruma gidildiğinde gerekli adımlar hakkında bilgi verilir.İş için sağlık raporu ise aile hekimi veya iş yeri hekiminden alınabilmektedir.Ehliyet için sağlık raporu aile sağlık merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden alınabilmektedir. Bu rapor için de yetkili kişi yapılması gerekenler hakkında bilgi verir.Sağlık Raporu için;2 adet biyometrik fotoğraf,Kan grubu kartı,Eğer kullanılıyora gözlük ya da lens kişinin yanında bulunmalı,Varsa kullanılan protez belirtilmeli,Sürekli kullanılan ilaçlar ve devam eden rahatsızlıklar bildirilmeli.