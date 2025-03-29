Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, vatandaşların sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar veya acil sağlık sorunlarıyla karşılaşabilecekler için sağlık kuruluşlarının durumu yakından takip ediliyor.



Sağlık Ocağı Bayramda Açık mı, Kaça Kadar Açık? 2025



Edinilen bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı süresince sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecek. Bayram tatili boyunca bu birimler kapalı olacak.



Bu durum, bayramın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar gününden başlayarak, 2. günü olan 31 Mart 2025 Pazartesi ve 3. günü olan 1 Nisan 2025 Salı günlerini kapsamaktadır.



Sağlık Ocakları Ne Zaman Açılacak?



Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, sağlık ocakları ve aile hekimliklerinin 2 Nisan 2025 Çarşamba günü normal çalışma düzenlerine dönmesi bekleniyor.



Özetle: 2025 Ramazan Bayramı süresince sağlık ocakları ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecektir. Acil ilaç ihtiyaçlarınız için nöbetçi eczanelere, diğer acil sağlık sorunlarınız için ise hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz. Şimdiden sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

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