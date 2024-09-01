Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Yapacak mı? 2024

2024 yılında gerçekleştirilecek personel alımları, çeşitli sağlık birimlerinde görev yapacak personel ihtiyacını karşılamak üzere planlandı. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı:



Acil Sağlık Hizmetleri: 1 kişi



İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi: 7 kişi



Sağlık Evi: 8 kişi



Yataklı Tedavi Kurumları: 35,984 kişi



Özellikle sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarına yapılan büyük ölçekli alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.



POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR



Sağlık Bakanlığı'nın bu alım kapsamında belirlediği pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:



Diyetisyen: 1 kişi



Ebe: 9 kişi



Hemşire: 2 kişi



Sağlık Memuru: 25 kişi



Sağlık Teknikeri: 1 kişi



Tabip: 3,498 kişi



Uzman Tabip: 32,464 kişi





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