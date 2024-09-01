Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Yapacak mı? 2024

2024 yılında gerçekleştirilecek personel alımları, çeşitli sağlık birimlerinde görev yapacak personel ihtiyacını karşılamak üzere planlandı. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı:
Acil Sağlık Hizmetleri: 1 kişi
İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi: 7 kişi
Sağlık Evi: 8 kişi
Yataklı Tedavi Kurumları: 35,984 kişi
Özellikle sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarına yapılan büyük ölçekli alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.
POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR
Sağlık Bakanlığı'nın bu alım kapsamında belirlediği pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:
Diyetisyen: 1 kişi
Ebe: 9 kişi
Hemşire: 2 kişi
Sağlık Memuru: 25 kişi
Sağlık Teknikeri: 1 kişi
Tabip: 3,498 kişi
Uzman Tabip: 32,464 kişi
Haber ile daha fazlasına ulaşın: