Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 16:52

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Yapacak mı? 2024

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için toplamda 36 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, personel alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla yapılacak bu alım süreci büyük önem taşıyor. Peki, bu süreçte başvurular ne durumda ve adaylardan ne gibi şartlar isteniyor?

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Yapacak mı? 2024
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2024 yılında gerçekleştirilecek personel alımları, çeşitli sağlık birimlerinde görev yapacak personel ihtiyacını karşılamak üzere planlandı. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjan dağılımı:

Acil Sağlık Hizmetleri: 1 kişi

İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi: 7 kişi

Sağlık Evi: 8 kişi

Yataklı Tedavi Kurumları: 35,984 kişi

Özellikle sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarına yapılan büyük ölçekli alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

Sağlık Bakanlığı'nın bu alım kapsamında belirlediği pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:

Diyetisyen: 1 kişi

Ebe: 9 kişi

Hemşire: 2 kişi

Sağlık Memuru: 25 kişi

Sağlık Teknikeri: 1 kişi

Tabip: 3,498 kişi

Uzman Tabip: 32,464 kişi

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