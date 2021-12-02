Sacha Boey'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Sacha Boey'in İstaNbul'a geliş tarihi belli oldu.
beIN Sports'un haberine göre; tedavi nedeniyle Fransa'ya giden genç futbolcunun, tedavisinin 10 Aralık'ta tamamlanacağı, 12 Aralık Pazar gününe kadar da İstanbul'a dönmesinin beklendiği belirtildi.
Öte yandan Boey'in sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giymesi beklenmiyor.
beIN Sports'un haberine göre; tedavi nedeniyle Fransa'ya giden genç futbolcunun, tedavisinin 10 Aralık'ta tamamlanacağı, 12 Aralık Pazar gününe kadar da İstanbul'a dönmesinin beklendiği belirtildi.
Öte yandan Boey'in sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giymesi beklenmiyor.