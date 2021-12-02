Sacha Boey'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedavi olan Sacha Boey'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Sacha Boey'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
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02 Aralık 2021 13:40
Galatasaray'ın Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Sacha Boey'in İstaNbul'a geliş tarihi belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre; tedavi nedeniyle Fransa'ya giden genç futbolcunun, tedavisinin 10 Aralık'ta tamamlanacağı, 12 Aralık Pazar gününe kadar da İstanbul'a dönmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan Boey'in sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giymesi beklenmiyor.


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