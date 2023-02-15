Saba Lobzhanidze, Trabzonspor'a yakın

Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kadrosuna katan Trabzonspor, Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze'yi de istiyor.



28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu bordo-beyazlılar ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı.



30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı. Lobzhanidze transferinin de birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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