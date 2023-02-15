Saba Lobzhanidze, Trabzonspor'a yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hatayspor forması giyen Saba Lobzhanidze'yi renklerine bağlamaya yakın.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Saba Lobzhanidze, Trabzonspor'a yakın
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15 Şubat 2023 10:58
Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kadrosuna katan Trabzonspor, Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze'yi de istiyor.

28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu. 1.75 boyundaki yıldız, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu bordo-beyazlılar ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı.

30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarstı. Lobzhanidze transferinin de birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
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