S Sport Plus izle, Real Madrid Sociedad maçı S Sport canlı yayını izl

Real Madrid Sociedad S Sport şifresiz canlı izle!
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid ile Sociedad Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID SOCIEDAD MAÇI CANLI, TIKLA
Real Madrid - Real Sociedad maçı ile La Liga'nın 38'inci hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İki takım arasında oynanan son maçlarda Real Madrid'in genel üstünlüğü göze çarpıyor. Lig bitmeden Carlo Ancelotti ile yolları ayıran Real Madrid, taraftarları önünde prestij mücadelesi verecek. Peki, Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Real Madrid - Real Sociedad maçı, La Liga'nın 38'inci haftasında önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. İki takım arasında oynanan son 159 maçta Real Madrid 90 galibiyetle baskın konumda bulunuyor. Real Sociedad'ın ise güçlü rakibi karşısında 28 galibiyeti bulunuyor, Ev sahibi Real Madrid, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda da üstünlüğünü koruyor. ARDA GÜLER İLK 11'DE Real Madrid
: Lunin, Lucas Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran García, Ceballos, Valverde, Modric, Arda Güler, Brahim, Mbappe Real Sociedad:
Marrero, Aihen, Take, Gomez, Aramburu, Pacheco, Turrientes, Sucic, Marin, Martin, Mariezkurrena REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
La Liga 38'inci hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadele 24 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te Exxen ekranlarında olacak. REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Son dönem verilerine bakıldığında Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki üstünlüğü net olarak görülüyor. Toplamda 159 kez karşılaşan iki takım arasında Real Madrid 90 galibiyet elde ederken, Real Sociedad 28 kez kazanabildi.
Beraberlik sayısı ise 41. Ev sahibi Real Madrid'in iç sahadaki başarısı da dikkat çekici; 55 galibiyet, 19 beraberlik ve sadece 5 mağlubiyet yaşadılar. İki takım arasındaki son sezonlara bakıldığında maçların genellikle gollü ve çekişmeli geçtiği görülüyor; örneğin son maçta 4-4 gibi yüksek skorlu bir beraberlik yaşandı.
Real Sociedad ise ligi orta sıralarda tamamlamış durumda ve zor bir deplasmana çıkacak. Bu maç, Real Madrid için hem taraftarına moral vermek hem de yeni bir başlangıç için önemli olacak.