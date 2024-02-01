Global wipe'ın amacı, oyuna yeni bir başlangıç yapmak ve tüm oyuncuların eşit bir şansa sahip olmasını sağlamaktır. Global wipe'dan sonra, tüm oyuncular yeniden sıfırdan başlamak zorundadır ve bu da oyuna yeni bir heyecan ve dinamizm getirir.



Rust Global Wipe Ne Zaman, Saat Kaçta? (2024)



Değerli eşyalarınızı saklayın: Global wipe'dan önce, en değerli eşyalarınızı saklamak için bir saklanma yeri veya kasa inşa edebilirsiniz. Bu, global wipe'dan sonra en azından bazı eşyalarınızı kurtarmanıza yardımcı olacaktır.

Bir plan yapın: Global wipe'dan sonra ne yapacağınızı önceden planlayın. Hangi üste kurmak istediğinizi, hangi kaynakları toplamanız gerektiğini ve hangi silahları yapacağınızı düşünün.

Global wipe'dan sonra hayatta kalmak daha kolaydır. Arkadaşlarınızla takım kurarak birbirinize yardım edebilir ve hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz.

Global wipe, Rust'ta önemli bir olaydır. Global wipe'a önceden hazırlanmak ve ne yapacağınızı planlamak önemlidir. Global wipe'dan sonra, tüm oyuncular yeniden sıfırdan başlamak zorundadır ve bu da oyuna yeni bir heyecan ve dinamizm getirir.

Bu ayki global wipe 2 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleşecek. Global wipe, tüm sunuculardaki tüm oyun içi ilerlemelerin sıfırlanacağı anlamına gelir. Bu, tüm karakterlerin, binaların, silahların ve diğer tüm öğelerin silineceği anlamına gelir.