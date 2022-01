Russ: "Adım sürekli takas dedikodularında zaten"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yakın zamanda çıkan takas söylentileri hakkında endişelenmediğini söyledi.



Westbrook, Lakers'a katıldığından sonraki ilk birkaç ayında sıkıntılı bir dönem geçiriyor olsa da, memleketi Los Angeles'ta yaşamanın kişisel düzeyde kendisi için faydalı olduğunu belirtti:



"Evet. Çocuklarımı, ailemi, annemi ve babamı görebiliyorum. Benim için bu her şeyden daha önemli. Evde onlarla vakit geçirebiliyorum ve yaşlandığım bu süreçte çocuklarımı her gün görme fırsatı bularak, her sabah onları okula bırakabiliyorum. Bu bana neşe getiriyor."



"HER YIL ADIM GEÇİYOR ZATEN"



Lakers'ın Westbrook ile takas konusunda tereddütleri olsa da, aynı şey kendisi için geçerli değil:



"Hayır. Hiç sorunum yok. Çünkü söylediğim gibi, benim için bu basketboldan daha da önemli bir şey.



Söylentiler hakkında asla endişe yapmıyorum. İşime bakıp profesyonel olmaya çalışıyorum. Takas dedikodularında adım her yıl geçiyor zaten. Asla yaklaşımlarıma etki eden bir şey değildir. Ben bu oyunu, bir şeylere etkisi olabilmesi için nasıl kullanabileceğim konusunda oldukça farklı görüyorum.



Bir takas olsa da olmasa da, hiçbir şey zihniyetimi veya amacımı değiştirmeyecek. Basketboldan daha büyük bir hedefe sahip olduğumu düşünüyorum ve profesyonel sporlarda ne olursa olsun, her zaman bunu ön planda tutuyorum."



Westbrook, gelecek sezon için 47 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip ve son dört sezondaki dördüncü takımında oynuyor.