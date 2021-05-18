Ronaldo'dan Haaland ve Mbappe cevabı!

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.



Mbappe ve Haaland için seçim yapması istenilen Ronaldo, aynı zamanda kendisi içinde konuştu.



İki oyuncuyu da izleyecek olmaktan ötürü heyecan duyduğunu söyleyen Portekizli yıldız, "Hangisinin dünyanın en iyisi olacağını söylemek zor. Ancak bunu izleyecek olmak heyecan verici. Haaland ve Mbappe gibi yeni oyuncular da yükselişe geçiyor. Bazı oyuncular, bir ya da iki sezonda harika performanslar ortaya koyabilirler. Gerçekten harika oyuncular, bu performansı her sezon gösteren oyunculardır ve bunu yapmak o kadar da kolay bir şey değildir. Çok çalışmak ve bağlılık gerektirir." dedi.



En iyi oyunculardan biri olarak tarihte yer almak istediğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Umarım en iyi oyunculardan biri olarak hatırlanırım. Çok çalışan, takımına yardım etmek için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan bir futbolcu olarak tarihin bir parçası olacağımı umuyorum." ifadelerini kullandı.



