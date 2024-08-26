Roblox neden kapandı, kapatıldı, tekrar açılacak mı? 2024

Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı 26 Ağustos 2024? kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Roblox erişim engeli gündemde yer almayı sürdürüyor. Alınan kararla beraber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz hafta platformu erişim engeline tabi tuttu ve oyuna girişler engellendi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Roblox'un kapatılmasının ardından kullanıcılar da Roblox açılacak mı? sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi. Peki, Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte, detaylar.



ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?



Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.



ROBLOX ERİŞİM ENGELİNDE SON DAKİKA GELİŞMELER



Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"AMACIMIZ, DİJİTAL AĞLARIN ÜLKELERİN TOPLULUK KURALLARINA VE HUKUKUNA UYMASI"



Sosyal ağların çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, "Meselemiz Roblox, İnstagram değil. Amacımız topyekün dijital ağların o ülkelerin topluluk kurallarına uyması, o ülkelerin hukukuna uyması. Bildiğiniz gibi sosyal ağlar çok çok önemli. Bir taraftan sanal kumarın, dijital bağımlılığın, pedofili, kadına şiddetin, cinsel, kadın istismarının ötekileştirmenin, ırkçılığın, faşizmin, dijital faşizmin, sansürün en çok uygulandığı alan burası. Dijital ağlar daha fazla özgürlük alanı getirmesi gerekirken, yeni bir kutuplaşmanın da kapısı araladı. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsak, sanal dünyada da öyle davranmamız gerekiyor. Gerçek hayatta suç olan şeyin, sanal dünyada sanki serbest olduğu, legal ahlaki olduğu kanaati var" şeklinde konuştu.



Dijital platformlarının evrensel normlara uygun davranması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Yayman, dijital ağların Türkiye'nin hukukuna, ananelerine ve dinine uygun davranmasını beklediklerinin altını çizdi.



ROBLOX KAPATILDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.



ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.



Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.



Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.



Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.



Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.



Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.



Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.



Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir.



ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.

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