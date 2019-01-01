Rivers: "Jokic, gördüğüm en iyi pasör pivot"

LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, Denver Nuggets ile devam eden Batı Konferansı ikinci tur playoff serisi sırasında, Nuggets yıldızı Nikola Jokic'e büyük bir övgüde bulundu.



Rivers, Jokic'in oyununun lig tarihindeki herhangi bir pivotla karşılaştırılabilir olup olmadığı sorulduğunda, muhabirlere şunları söyledi:



"Herkesten biraz var. Kevin McHale'in kaçık zekasına ve (Hakeem) Olajuwon'ın tüm ayak oyunlarına ve hareketlerine sahip. Gerçekten iyi. Gördüğüm en iyi pivot pasör olabilir, en iyisi. (Bill) Walton'ın şimdiye kadarki en iyi pasör pivotlardan biri olduğunu biliyorum."



Rivers, 1983-96 arasındaki NBA kariyerinde Olajuwon, McHale ve Walton'a karşı oynamıştı. Eski NBA oyun kurucusu, kariyerinin çoğunu 1983-91 arasında Atlanta Hawks ile geçirmişti.



LA ekibinin seride 2-1 önde olmasına rağmen Jokic, Clippers'a karşı 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ve %52.7 şut isabeti ile oldukça dominant olmuştu. Ağustos ayında Jokic, LA'e karşı oynadığı bir maçta 13 asist yapmıştı.



Jokic, 2019-20 normal sezonunu maç başına 7.0 asist ile kapatmıştı.



