Rıdvan Dilmen: 'Perotti çok penaltı alır'

Rıdvan Dilmen,

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararını değerlendirdi.

Perotti, en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerli oyuncu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı."Yedek kulübelerine ve İstanbul'dan gitmeyen oyuncularına bakınca Fenerbahçe eksik demek zor. İki beki yok Fenerbahçe'nin. Gençlerbirliği'nin en etkili olduğu yer Lemos'un yeri. Öndeki Pelkas, sonra Mert Hakan'ın fazla dönememesi de etkili oldu. Fenerbahçe skora göre oynayan bir rakip oldu.Sivas'tan alınma' mesajıdır!"Kaleci Altay'ın her türlü topa çıkması lazım. Çıkacaksın. Boyun var. Fenerbahçe'nin 5. deplasmanı, 4 galibiyet ve 1 beraberlik var. Ancak, içeride 5 puan kaybı var. Maç daha bitmedi. Pozisyonlar olacak. Erol Hoca, muhakkak iki kanat ile takım savunmasını düşünmeli. Cisse - Samatta değişikliği gelebilir ancak yetmeyebilir.""Sorun Sosa'da değil. Perotti, Pelkas, Mert Hakan'dan hangisi çıksa üzülürler. İyi oynadılar. Sonuca etkili oynadılar. Ancak, takım savunması da önemli. Zaafiyetin varsa, teknik direktörün bunu tespit etmeli. Gol yedikten sonra anlamı yok. 3 isim de iyi. Belki Cisse kolay çıkar der hoca ama sorun rakip beklerin sıfıra kadar rahat gelmesi. Fenerbahçe, duran top dışında tehlike yaşamadı kalesinde. Fenerbahçe, 2 farkı yakalamak zorunda. Fenerbahçe, 3-1'lik Trabzonspor maçı dışında hep tek farklı kazandı. Son dakikalara rahat girmesi için 3'ü bulması lazım. Oyun da uygun buna."