Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, İtalyan ekibi Torino ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu
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14 Ağustos 2020 16:12
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübü Torino ile anlaştı.

Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübüne 4 yıllık imza atacak. İsviçreli oyuncu, yıllık 3 milyon avro net ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Milan, ikinci yarısında da PSV Eindhoven forması giydi. Rodriguez, 2019/2020 sezonunda toplam 11 maçta görev aldı.



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