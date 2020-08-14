Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübü Torino ile anlaştı.
Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübüne 4 yıllık imza atacak. İsviçreli oyuncu, yıllık 3 milyon avro net ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Milan, ikinci yarısında da PSV Eindhoven forması giydi. Rodriguez, 2019/2020 sezonunda toplam 11 maçta görev aldı.
Ricardo Rodriguez, İtalyan kulübüne 4 yıllık imza atacak. İsviçreli oyuncu, yıllık 3 milyon avro net ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Milan, ikinci yarısında da PSV Eindhoven forması giydi. Rodriguez, 2019/2020 sezonunda toplam 11 maçta görev aldı.