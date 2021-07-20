Ribery, İtalya'da taliplerini bekliyor

Fiorentina'daki sözleşmesi biten 38 yaşındaki Franck Ribery'nin kulüp arayışı sürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ribery, İtalya'da taliplerini bekliyor
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20 Temmuz 2021 21:00
Franck Ribery'nin Fiorentina'ya transferinde aracılık yapan Davide Lippi, Fransız oyuncunun İtalya'da kalmak istediğini söyledi.

Fiorentina ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına başlayan 38 yaşındaki oyuncuyla konuştuğunu kaydeden Lippi, "Fiorentina'da harika bir hikaye yazdı ancak onlar farklı bir yola gitmeye karar verdi. Ribery için Fransa'dan talipler olsa da o İtalya'da kalmak istiyor. Bu ülkeye ve Serie A'ya aşık" dedi.

Tecrübeli oyuncu, geçen sezon İtalya'da 30 maça çıkarken, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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