Haber Tarihi: 14 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 13:50

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak biliniyor. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...

Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025
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Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025 Recep ayının 15 günü hangi gün? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman hangi günler tutulacak? İşte detaylar...
RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN? 2025

2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü: 13 Ocak 2025 Pazartesi

Recep ayı 14. günü: 14 Ocak 2025 Salı

Recep ayı 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

EYYAM-I BİYD ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir

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