Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.



EYYAM-I BİYD ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?



Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.



Şâfiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir

2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;Recep ayı 13. günü: 13 Ocak 2025 PazartesiRecep ayı 14. günü: 14 Ocak 2025 SalıRecep ayı 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.