Reaves: "Beyaz oyunculara karşı ön yargı olduğu doğru..."

Los Angeles Lakers'ın yıldız isimlerinden Austin Reaves, NBA'de beyaz oyunculara yönelik algı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Reaves: 'Beyaz oyunculara karşı ön yargı olduğu doğru...'
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11 Nisan 2025 12:23
Los Angeles Lakers'ın yıldız isimlerinden Austin Reaves, NBA'de beyaz oyunculara yönelik algı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan Reaves, bu ön yargının kısmen doğru olduğunu belirtti.

"NBA'de beyaz bir oyuncu olarak ben de bazen diğer beyaz oyunculara bakıp 'çok da iyi değiller' diye düşünüyorum. Bu bir gerçek," diyen Reaves, lige dair algıların halen sürdüğünü ifade etti.

Nikola Jokic ve Luka Doncic gibi isimler bu algıyı kırsa da, hala birçok takım savunmaları beyaz oyuncular üzerine kuruyor ve kolay sayı bulmak adına onları hedef alıyor. Lakers koçu JJ Redick de bu tür bir ön yargıyla yıllarca mücadele ettiğini belirtti.

"Bu ligde bizim gibi oyuncular her zaman sınanır," diyen Redick, bu testleri başarıyla geçseniz bile tekrar tekrar sınanacağınızı vurguladı.

NBA'de günümüzde oyuncuların %70'ten fazlası siyahi. 1970'lerde ise bu oran beyaz oyuncular lehine yaklaşık %50 seviyesindeydi. Yıllar içinde yetenek havuzunun genişlemesiyle birlikte bu tablo değişti.

Reaves, Lakers'ın temel oyuncularından biri haline geldi. Bu sezon 20.2 sayı, 4.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

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