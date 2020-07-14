İspanya La Liga'nın 36. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşı karşıya geldi. Los Carmenes Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.



Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mendy ve 16. dakikada Benzema'dan geldi. Granada'nın tek sayısını ise 50. dakikada Machis kaydetti.



Granada'da İsmail Köybaşı, 85. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Real Madrid, puan farkını tekrar 4'e yükseltti ve son 2 haftaya lider girdi. Real Madrid, önümüzdeki hafta Villarreal'i yenmesi durumunda 2016-17'den bu yana ilk şampiyonluğunu ilan edecek.



3 maç sonra yenilen Granada ise 50 puanda kaldı. Granada, 37. haftada deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.



