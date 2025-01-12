Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 21:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 21:54

Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz

Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın izle Tivibu Spor | Real Madrid Barcelona maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid Barcelona maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Barcelona maçı şifresiz izleme detayları

Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz
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Tivibu Spor Real Madrid Barcelona El Clasico maçı canlı izle! İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Tivibu'ya abone olmalısınız.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri... REAL MADRİD BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA


ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol basınına göre; Arda, karşılaşmanın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olabilir.

 REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak. Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.



Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.



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