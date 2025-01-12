Real Madrid Barcelona maçı canlı izle şifresiz

Tivibu Spor Real Madrid Barcelona El Clasico maçı canlı izle!
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Tivibu'ya abone olmalısınız.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... REAL MADRİD BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol basınına göre; Arda, karşılaşmanın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olabilir.
REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak. Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek. MUHTEMEL 11'LERReal Madrid:
Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.Barcelona:
Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.
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