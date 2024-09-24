Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İspanya LaLiga'da heyecan Real Madrid - Alaves'i konuk ediyor. Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, 7. hafta mücadelesinde haftayı kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid, geride kalan 6 haftada 2 mücadelede puan kaybı yaşarken lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galibiyet serisi yakalamak isteyen Madrid ekibinde gözler Arda Güler'de olacak. Sezon başından itibaren daha fazla şans bulmaya başlayan genç yıldız takımının son olarak oynadığı Espanyol mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Peki Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga'da 7. hafta heyecanı hafta içi oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Real Madrid'in, Alaves'i konuk edeceği karşılaşma bugün (24 Eylül) saat 22.00'da başlayacak.



Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.



ARDA GÜLER ALAVES MAÇINDA OYNAYACAK MI?



İspanyol ekibinde yeni sezonda daha fazla süre bulan Arda Güler geçtiğimiz Espanyol mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkmıştı.



Madrid ekibinde henüz gol ve asist katkısı veremeyen milli oyuncu performansıyla dikkat çekti.



Ancelotti birçok açıklamasında yıldız oyuncuya daha fazla süre vereceğini duyurmuştu. Alaves mücadelesinde Camavinga, Ceballos ve Brahim Diaz sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Arda Güler'in Alaves karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.



MBAPPE VE VİNİCİUS GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ



Madrid ekibinde bu sezon takıma yeni katılan Kylian Mbappe oynadığı maçlarda 4 gollük katkı vererek takımın en skorer oyuncusu oldu.



Geçtiğimiz sezon hem Avrupa'da hemde ligde takımın başarılı olmasında en büyük pay sahibi olan Vinicius Junior ise 3 gol attı.



İspanyol devinde yeni sezonda Rodrygo, Valverde gibi oyuncuların performansı ise dikkat çekti.

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