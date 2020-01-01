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Raptors, önümüzdeki yıl New Jersey'de oynayabilir

Toronto Raptors'ın, önümüzdeki sezon New Jersey'deki Prudential Center'da oynayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, önümüzdeki sezon New Jersey'deki Prudential Center'da oynayabileceği bildirildi.

New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre, 2020-21 NBA sezonunda Raptors'a ev sahipliği yapmaya aday bir başka arena daha ortaya çıktı.

Bondy, bu kez Toronto için en iyi aday olarak kabul edilenin, New Jersey'deki Prudential Center olduğunu belirtti:

"Bir kaynağa göre, Raptors, Prudential Center operatörleriyle 19.500 kişilik arenalarını kullanma konusunda konuştu. Burası, Masai Ujiri'nin kadrosu için birkaç seçenekten biri ve Toronto'nun tüm rakiplerine olan yakınlığı nedeniyle NBA için bir tercih."

Koronavirüs salgını nedeniyle Amerikalı oyuncuların Kanada sınırını geçmesine izin verilmediğinden ötürü, Raptors, Toronto'da maçlarını oynayamıyor ve bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçici bir arena bulmaları gerekiyor.


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