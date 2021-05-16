Radamel Falcao: 'Gelecek sezon daha güçlü olacağız'

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 2. tamamladıkları sezonun ardından mesaj paylaştı.
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DA 49 MAÇ BİRDEN KAÇIRDI
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DA 49 MAÇ BİRDEN KAÇIRDI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, 9 golle Diagne'yle birlikte sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan iki oyuncusundan biri oldu.
Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.
Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.