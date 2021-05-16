Radamel Falcao: "Gelecek sezon daha güçlü olacağız"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Radamel Falcao taraftarlara mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Radamel Falcao: 'Gelecek sezon daha güçlü olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 17:52
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 2. tamamladıkları sezonun ardından mesaj paylaştı.

Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 49 MAÇ BİRDEN KAÇIRDI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, 9 golle Diagne'yle birlikte sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.