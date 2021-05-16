Radamel Falcao: 'Gelecek sezon daha güçlü olacağız'

GALATASARAY'DA 49 MAÇ BİRDEN KAÇIRDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, 9 golle Diagne'yle birlikte sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan iki oyuncusundan biri oldu.Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.