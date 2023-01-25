Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 11:25

PYBS bursu yattı mı? 2023 e-Okul PYBS bursu ne zaman yatacak, ne kadar?

PYBS (İOKSB) burs zammı 2023 Ocak ayının gelmesi ile beraber "PYBS bursu yattı mı? 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak, miktarı ne kadar" soruları da tekrar gündeme geldi. PYBS bursa 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine her yıl İOKBS sınavını kazanan öğrencilere veriliyor. Peki, Ocak ayı PYBS bursu yattı mı, zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS bursu yattı mı? 2023 e-Okul PYBS bursu ne zaman yatacak, ne kadar?
Abone Ol
PYBS veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI?
MEB, PYBS bursluluk Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
2023 Ocak ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

2023 yılı PYBS burs ücreti henüz açıklanmadı. 2022 yılında yüzde 40 artış ile burs miktarı 663 TL olmuştu.

PYBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında habere eklenecektir. Fakat memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önüne alınırsa 2023  burs miktarının 860 TL'ye çıkması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor! Transferler Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor!
Salih Uçan'a da 'Güneş' açtı Beşiktaş Salih Uçan'a da "Güneş" açtı
Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izle Güne Dair Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izle
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi Spor Toto Süper Lig Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Giresunspor iddialı: 'Galatasaray'ı yeneceğiz' Giresunspor Giresunspor iddialı: "Galatasaray'ı yeneceğiz"
Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta? Güne Dair Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro ödemeli mi? Galatasaray Galatasaray, Icardi için 10 milyon euro ödemeli mi?
Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak? Güne Dair Vergi affı çıktı mı? 2023 vergi borçları affı ne zaman çıkacak?
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı açıklamalar Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı açıklamalar
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Okan Buruk'un en çok istediği transfer: Fofana
2
Fenerbahçe: "Yine şaşırmıyoruz!"
3
Galatasaray'dan yerinde takip!
4
"Fenerbahçe transferden emin!"
5
Haris Seferovic'ten ayrılığa şartlı onay
6
Beşiktaş'tan savunmaya iki milli yıldız
7
Fenerbahçe'den, Galatasaray'a 28 şampiyonluk mesajı

SON HABERLER

yukarı ok