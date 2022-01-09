PSG, Mbapppe için umudunu koruyor!

Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Mbapppe için umudunu koruyor!
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09 Ocak 2022 16:09
Paris Saint-Germain'de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Le Parisien'de yer alan habere göre, adı Real Madrid'e sık sık anılan ve gelecek sezon İspanyol devinde forma giyeceği konuşulan Fransız yıldızın henüz son kararını vermediği belirtildi.

Medyada çıkan haberde; Paris Saint-Germain'in de bu durum karşısında Mbappe'nin takımda kalacağına yönelik umudunun arttığı ifade edildi.

Genç yıldızın transferde önceliğinin para değil, bir proje olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek 23 yaşındaki yıldız futbolcu, ara transfer döneminde istediği takımla anlaşma özgürlüğüne sahip.


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