PSG, Mbapppe için umudunu koruyor!

Paris Saint-Germain'de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.



Le Parisien'de yer alan habere göre, adı Real Madrid'e sık sık anılan ve gelecek sezon İspanyol devinde forma giyeceği konuşulan Fransız yıldızın henüz son kararını vermediği belirtildi.



Medyada çıkan haberde; Paris Saint-Germain'in de bu durum karşısında Mbappe'nin takımda kalacağına yönelik umudunun arttığı ifade edildi.



Genç yıldızın transferde önceliğinin para değil, bir proje olduğu vurgulandı.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek 23 yaşındaki yıldız futbolcu, ara transfer döneminde istediği takımla anlaşma özgürlüğüne sahip.





İLGİLİ VİDEO