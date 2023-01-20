PSG - AL NASSR MAÇI ÖZETİ | PSG Al Nassr maçı kaç kaç bitti?

PSG - AL NASSR MAÇI ÖZETİ | 4-5

Hem Ronaldo hem de Messi 60 dakika sonra değiştirildi, ancak Ramos'un PSG'yi 3-2 öne geçirdiğini, Suudi seçilmiş defans oyuncusu Jang Hyun-Soo'nun eşitliği sağladığını ve Kylian Mbappe'nin bir penaltı atarak durumu 4-3'e getirdiğini görecek kadar uzun süre sahada kaldılar. İşte PSG Al Nassr maçı özeti....Ronaldo, Al Nassr'a imza attığından beri Suudi Arabistan'daki ilk maçında iki gol attı. Portekizli uluslararası, Riyad'da Paris Saint Germain ile oynanan hazırlık maçında Suudi All Star XI takımına liderlik etti. Avrupa devleri, hem Ronaldo'nun uzun süredir rakibi olan Lionel Messi hem de maç cetvelinde Kylian Mbappe ile 5-4 kazandı.Suudi Arabistan için büyük bir olaydı ve maç ilk saat için eğlenceliydi. Messi ilk birkaç dakikada gol attı, Ronaldo bir penaltı kazandı ve eşitliği sağladı. Portekizli oyuncu, Kylian Mbappe'nin cezası sayesinde ikinci dakikada PSG kontrolü ele geçirmeden önce, Marquinhos'un golünü eşitlemek için tekrar eşitleyecekti. Fransız, gecenin açık ara en iyi oyuncusuydu.: PSG: Navas; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Ruiz, Soler, Sanches; Messi, Neymar, Mbappe. Al Nassr-Al Hilal XI:Al Ghanam, Soo Jang, Al Bulayhi, Abdülhamid; Kanno, Gustavo, Pereira; Carilloa, Talisca, Ronaldo.