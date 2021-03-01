Potanın Perileri'nin dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.
E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.
İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.
E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.
İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|ABD
|832,9
|-
|2
|Avustralya
|714,5
|-
|3
|İspanya
|690,5
|-
|4
|Kanada
|649,3
|-
|5
|Fransa
|639,4
|-
|6
|Belçika
|607,1
|-
|7
|Türkiye
|593,8
|-
|8
|Sırbistan
|585
|-
|9
|Çin
|571,2
|-
|10
|Japonya
|540,1
|-