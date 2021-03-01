Potanın Perileri'nin dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Sıra Takım Puan Değişim 1 ABD 832,9 - 2 Avustralya 714,5 - 3 İspanya 690,5 - 4 Kanada 649,3 - 5 Fransa 639,4 - 6 Belçika 607,1 - 7 Türkiye 593,8 - 8 Sırbistan 585 - 9 Çin 571,2 - 10 Japonya 540,1 -

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: