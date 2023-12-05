PISA nedir? 2022-2023 PISA Türkiye sonuçları açıklandı

Türkiye, PISA araştırmasına 2003'ten bu yana katılıyor. PISA araştırmasına 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında ise 72 ülke, 2018 yılında ise 79 ülke katılım gösterdi. Bugün açıklanan PISA 2022 araştırmasına 81 ülke katıldı.

PISA 2022 nihai uygulaması, Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022'de 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

PISA sonuçlarına ilişkin kamuoyuna iki ayrı rapor sunuldu.

Bunlardan biri MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu, diğeri ise OECD tarafından kaleme alınan ve "https://www.oecd.org/pisa/" adresinde yayımlanan rapor oldu.

OECD'nin Türkiye'nin PISA sonuçları konusundaki değerlendirmesinde, "Türkiye, PISA'da 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir." ifadesi kullanıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün raporuna göre, Türkiye PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 ile hemen hemen aynı puanı alırken, fen okuryazarlığı alanında daha yüksek puan elde etti, okuma becerilerinde ise daha düşük performans gösterdi.

Matematik ve fen alanlarındaki Türkiye PISA 2022 ortalamaları, PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.

Bunun yanında, okuma becerileri alanında ise uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans elde edildi. PISA 2022'de özellikle matematik ve fen alanlarında elde edilen puanlar, 2006 ve 2015'teki puanlara kıyasla oldukça yüksek oldu.

PISA nedir, neyi ölçer? 2022 PISA sonuçlarında Türkiye kaçıncı sırada? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2022 sonuçlarına ilişkin ilk kez detaylı bir değerlendirme raporu hazırladı. İşte PISAdeğerlendirmesine dair detaylar...Katılımcı 81 ülke ve bölge arasındaki diğer güçlü performans gösterenler ise Çin'e bağlı Makao, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve Estonya. Hepsi, üç ana kategorinin her birinde ilk 10 sırada yer alıyor.PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı anlamına geliyor. Çalışma, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülüyor.Raporda, 2022 değerlendirmesinde OECD genelinde öğrencilerin seviyelerinde benzeri görülmemiş düşüş görüldüğü belirtiliyor.Okuma kategorisinde Singapur'u takip eden ülkeler; İrlanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Estonya, Makao, Kanada, ABD ve Yeni Zelanda.İtalya'da 24 yılın 20'sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı2018'e göre bir sıra önde olan İngiltere 13. sırada. Çoğu Avrupa ülkesi ise orta sıralarda bulunuyor.Latin Amerika ülkeleri arasında en üst sırada yer alan Şili ise 37. sırada.Son üç sırada Fas, Özbekistan ve Kamboçya var.Matematik sıralamasında Singapur'un ardından ikinci sırada yer alan Macau'yu Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Estonya, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda izliyor.Sonraki 10 sırayı (10. ila 20. sıralar arası) Avrupa ülkeleri alırken, İngiltere en iyi 14. sırada yer alıyor.34'üncü sırada ABD var.Bilimde Singapur'u sırayla Japonya, Makao, Tayvan, Güney Kore, Estonya, Hong Kong, Kanada, Finlandiya ve Avustralya izliyor.İngiltere ve ABD 15'inci ve 16'ncı sırada yer alırken, çoğu Avrupa ülkesi yine orta sıralarda.Estonya'daki öğrenciler, Avrupa'nın en iyilerindenSon sonuçlar, katılımcı öğrencilerin performansının 2018'e kıyasla okumada 10 puan, matematikte ise neredeyse 15 puan düştüğünü gösteriyor.PISA'ya göre bu, "bir yıllık öğrenimin dörtte üçüne eşdeğer ancak bu düşüşün nedeni yalnızca kısmen Covid-19'a atfedilebilir."Okuma ve bilim alanlarındaki puanlar pandemi öncesi de düşüşteydi.PISA değerlendirmesi, 2000 yılında başladı ve her üç yılda bir tekrarlanıyor.Ancak OECD'ye göre 2021 değerlendirmesi, "Covid sonrası zorlukları yansıtmak için" 2022'ye ertelendi.PISAolarak kısaltılanUluslararası Öğrenci Değerlendirme Programıadında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından1997'de geliştirilen uygulama uluslararası çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamaktadır.PISA çalışmasının amacı eğitim yöntemlerinde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyada okul çocuklarının başarısını karşılaştırmak ve test etmektir.PISA'da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. PISA araştırmasındakullanılan "okuryazarlık" kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.PISA araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanmaktadır. Araştırmayakatılan ülkelerde; örgün öğretimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi)bu araştırma katılabilir.