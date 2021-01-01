Perkins: "MVP adayım Durant değil, Embiid!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, önümüzdeki sezon Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant yerine Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in MVP ödülünü kazanacağını düşündüğünü açıkladı.



ESPN'nin 'The Jump' programında yer alan Perkins, MVP ödülü için yarışta KD'ye karşı Philadelphia'daki yıldız oyuncunun galip geleceğini savundu:



"Takımınızda 'büyük üçlü' varsa MVP ödülünü kazanamazsınız, bu çok zor! Joel Embiid diyeceğim. Ben Simmons durumunun ne olacağını bilmiyoruz, ancak Joel Embiid'in geçen yıl MVP oylamasında nasıl ikinci olduğunu gördünüz. Bu yıl, daha iyi bir şekilde geri gelmeli.



Oldukça formda olduğunu duymuştum ve yakın zamanda büyük bir sözleşme uzatması imzaladı, bu da organizasyona tamamen bağlı olduğunu ve kazanmak istediğini gösteriyor."



Geçtiğimiz sezon MVP ödülü yarışında olan Embiid, geçirdiği sakatlık nedeniyle bu yarışın dışında kalmıştı. Yine de sahada olduğunda oldukça dominant olan Kamerunlu yıldız, %51 şut isabetiyle 28.5 sayı, 10.6 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalayarak, ekibini Doğu'nun zirvesine taşımıştı.



