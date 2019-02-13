Penaltı sonrası Mehmet Topal - Harun diyaloğu: 'Eyvallah koçum!'

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan Slimani'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı. Ancak kaleci Harun Tekin'in devre biterken kurtardığı penaltı, maçın kırılma anıydı...Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit karşısında kalede Harun Tekin'i kullandı. 29 yaşındaki kaleci ilk yarıda Rus ekibinin kazandığı penaltıda kalesinde devleşti. Başarılı eldiven, Zak'ın penaltısında köşeyi doğru tahmin etti. Önce eliyle çeldi ardından direkten gelen topu da kontrol etmeyi başardı. Harun Tekin bu sezon 3. kez rakiplerine beyaz noktadan "Dur" dedi. Daha önce Kasımpaşa maçında Mbaye Diagne'nin penaltısını kurtarmıştı. Trabzonspor karşılaşmasında da Hugo Rodallega'ya geçit vermemişti. Penaltıyı kurtardıktan sonra taraftarlar stadı "Harun" tezahüratıyla inletti.Gereksiz bir penaltıya neden olan Mehmet Topal çok üzüldü. Ancak kaleci Harun, Mak'ın penaltısını kurtarınca en çok da tecrübeli futbolcu sevindi. Topal, hemen Harun'a koşarak "" dedi. Mehmet Topal penaltı pozisyonu hariç hatasız oynadı. Hem rakibi durdurdu hem de başarıyla oyunu kurdu. Maç sonunda tribünler ona da tezahürat yaparak moral verdi.Harun Tekin kurtardığı penaltıda yaşadığı duyguları şöyle anlattı: "Kırılma anıydı. Gol yemeden kazanmayı hedeflemiştik. Penaltıda hislerime güvendim. Ligde kötü gidiyoruz. Avrupa Ligi önümüzde bir şans. Bir avantaj yakaladık. Rusya'da bizi turu getirecek skorla dönmek istiyoruz"