Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oldu.



Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guingamp'a geri dönen Portekizli oyuncu, ülkesine geri döndü.



PORTEKİZ'E KİRALANDI



25 yaşındaki sol bek oyuncusu, ülkesi Portekiz'in takımı Paços de Ferreira'ya sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralandı. Oyuncusu Oleg Reabciuk'u Olympiakos'a gönderen Portekiz ekibi, onun yerini Pedro Rebocho ile dolduracak.



Takımı Guingamp ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Rebocho, bu sezon 16 lig maçında 2 asistlik katkı sağladı.



