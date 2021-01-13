Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Pedro Rebocho'nun yeni kulübü belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oldu
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13 Ocak 2021 16:43
Beşiktaş'taki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Pedro Rebocho'nun yeni takımı belli oldu.

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Guingamp'a geri dönen Portekizli oyuncu, ülkesine geri döndü.

PORTEKİZ'E KİRALANDI

25 yaşındaki sol bek oyuncusu, ülkesi Portekiz'in takımı Paços de Ferreira'ya sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralandı. Oyuncusu Oleg Reabciuk'u Olympiakos'a gönderen Portekiz ekibi, onun yerini Pedro Rebocho ile dolduracak. 

Takımı Guingamp ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Rebocho, bu sezon 16 lig maçında 2 asistlik katkı sağladı.



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