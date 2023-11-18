Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 18:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 18:57

Pazartesi okullar tatil mi? 20 kasım MEB İstanbul, Ankara okullar tatil mi?

Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, tekrar ders başı yapacak. Peki, ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? Okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? MEB İstanbul, Ankara okullar tatil mi?

Pazartesi okullar tatil mi? 20 kasım MEB İstanbul, Ankara okullar tatil mi?
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 20 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbul'da sağanak ve sel uyarısı verildi. Okullarda ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil biterken, okullar 20 Kasım 2023 tarihinde eğitime başlayacak. Bu noktada, yağan yağışlar doğrultusunda "Pazartesi okullar tatil mi old
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda yeni açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?


Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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