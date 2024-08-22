Paulo Dybala'dan 75 milyon euroluk teklife ret!

Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'dan dev teklife ret geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paulo Dybala, Roma'dan ayrılmayacak.



DEV TEKLİFİ REDDETTİ



Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın, Paulo Dybala'ya yıllık 25 milyon eurodan toplamda 75 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken, tecrübeli oyuncunun bu reklifi reddettiği belirtildi.



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Yıldız futbolcu, transfer dedikoduları sonrası yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Roma. Pazar günü görüşürüz." ifadelerini kullandı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Roma'nın 2022 yazında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Dybala'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Arjantinli yıldızın Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.





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