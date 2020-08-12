Paris'teki maratonlar Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Paris'te düzenlenecek iki maraton yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA
Paris'teki maratonlar Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
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12 Ağustos 2020 14:20
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek iki maraton yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizatör şirket Amaury'dan yapılan açıklamada, Paris Belediyesinin onayı ile bu yılki organizasyonların yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, daha önce iki kez ertelenen Paris Maratonu ve Paris Yarı Maratonu'nun iptal edildiği bildirildi.

Paris Maratonu'nun 15 Kasım'da ve Paris Yarı Maratonu'nun ise 18 Ekim'de yapılması planlanıyordu.



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