Papa Franciscus öldü mü? Papa kimdir, kaç yaşında? Yeni Papa kim olacak?

Papa Francis son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatikan'ın Telegram hesabından bildirilen açıklamada Kardinal Kevin Farrell, "Bu sabah saatlerinde Papa Francis, Baba evine geri döndü" dedi. Peki, Vatikan Papa Francis kimdir, Papa kaç yaşında, nereli?

Papa Francis, 17 Aralık 1936 Buenos Aires, Arjantin doğumludur. Papa Francis, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıdır. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur. İki gün gibi kısa bir seçim süreci sonunda 115 kardinal arasından seçilmiştir. 266. papa olarak seçilen Franciscus, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney yarımküre'den seçilen ilk papadır.

Temel eğitimden sonra kimyager olan Bergoglio, 1958'de Cizvitler'e katıldı. Önce Şili'de beşerî bilimler tahsil eden Bergoglio, Buenos Aires'e döndükten sonra San Miguel'deki Colegio Máximo San José'de felsefe tahsilini 1960'ta bitirdi. Katolik ilahiyat tahsilini de 1970'te tamamladı. 1969'da papazlık sakramentini alarak aynı üniversitede ilahiyat doçenti oldu. Tersiatı için bir yıl İspanya'ya giden Bergoglio, 1973'ten itibaren mürit ustası ve ilahiyat doçenti olarak San Miguel Yüksekokulunda çalıştı. Bu görevi 1979'a kadar devam ettirdi. 1980-86 yılları arasında San Miguel Yüksekokulunun rektörüydü. Müteakiben Frankfurt yakınlarındaki Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen'e araştırma için gitti. Fakat doktora projesi yarım kaldı. Bundan sonra Córdoba'da ruhani eşlikçiydi.

İtalya ile 11 Şubat 1929'da akdedilen Lateran Anlaşması, Vatikan Şehir Devleti'nin bağımsızlığını sağlamış, Vatikan ve komşu İtalya'nın egemenlik haklarını karşılıklı olarak düzenlemiştir.

Vatikan'ın teokratik bir devlet yapısı bulunmakta olup, genel veya yerel seçim yapılmamaktadır.

Papa, Vatikan'ın Devlet Başkanı ve tüm dünyadaki Katoliklerin ruhani lideridir. Devlet işleri Devlet Sekreterliği eliyle yürütülmektedir.

Devlet Sekreterliği, Devlet Sekreteri (Başbakan) ve Genel İşler Sekreteri (İçişleri Bakanı) ile Devletlerle İlişkiler Sekreteri'nden (Dışişleri Bakanı) oluşmaktadır. Ayrıca, dini, sosyal, kültürel ve Kilise yönetimine ilişkin alanlarda 9 Kongregasyon, 6 Konsey ve 3 Dikaster diğer Bakanlıkları oluşturmaktadır.

Papa'nın vefatı veya 2013 yılında gerçekleştiği üzere görevden ayrılması durumunda 80 yaşını doldurmamış Kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi (Conclave) kendi aralarından yeni Papayı seçmektedir.

Papa XVI. Benedikt'in Papalık makamından ayrılmasının ardından, Buenos Aires Başpiskoposu Kardinal Jorge Mario Bergoglio 13 Mart 2013 tarihinde Papalık makamına seçilmiş ve Fransuva (Franciscus) ismini almıştır.